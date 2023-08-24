Яндекс Путешествия запустили совместный проект с Visit Petersburg

Городское туристстко-информационное бюро Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и сервис Яндекс Путешествия запустили совместный онлайн-проект, который поможет путешественнику выбрать подходящий для него маршрут, сообщили в пресс-службе администрации города.

Проект, который носит название «Петербург — город, в котором рождается хорошее настроение», находится по адресу: https://travel.yandex.ru/special/visit-petersburg/. Поиск маршрута для путешественника устроен по принципу конструктора. Пользователю предлагается выбрать одну из шести интересующих его тем: впечатления, культура, искусство, дети, люди в городе, гастрономия. На выбор будут предложены как готовые маршруты разной протяженности, так и интересные точки на карте города, связанные с обозначенной темой. Например, раздел «Люди в городе» предлагает пройти по местам, связанным с писателем Федором Достоевским и героями его произведений. Раздел «Впечатления» предлагает пройти маршрутами «Мистический Петербург», «Нетипичный Кронштадт» и др.

В комитете по развитию туризма напомнили, что развитие туристической отрасли в Петербурге осуществляется в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина и в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает, что к 2030 году количество внутренних поездок по стране увеличится до 140 млн.

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