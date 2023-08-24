Строительство ВСМ Москва — Петербург может завершиться в 2028 году

Закончить строительство и запустить движение по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург планируется в 2028 году. Об этом сообщил заместитель главы министерства транспорта РФ Валентин Иванов в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства.

«Мы ориентируемся на завершение и пуск движения на 2028 год»,— приводит его слова ТАСС.

Господин Иванов также отметил, что участие в финансировании строительства ВСМ планирует принять Сбербанк.

18 августа президент России Владимир Путин заявил, что пришло время для реализации высокоскоростной магистрали. При этом в пресс-службе Минфина отметили, что в министерство не направлялись расчеты и модель финансирования проекта. Стоимость проекта в оценках 2021 года составляла 1,7 трлн рублей.

После ввода ВСМ в строй планируемое время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о местоположении будущего вокзала для планируемой к строительству ВСМ. Терминал разместится на четной стороне Лиговского проспекта севернее сада Сан-Галли.

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