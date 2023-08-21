Магистраль получила административное ускорение

После публичной поддержки главой государства строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург Министерство транспорта создаст рабочую группу для реализации проекта. Эксперты считают, что дефицит федерального бюджета и ситуация на рынке труда не способствуют началу активного строительства магистрали ранее 2025–2026 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На открытии МЦД-3 президент России Владимир Путин увидел возможность реализации новой высокоскоростной магистрали между двумя столицами

Фото: пресс-служба президента РФ На открытии МЦД-3 президент России Владимир Путин увидел возможность реализации новой высокоскоростной магистрали между двумя столицами

Фото: пресс-служба президента РФ

Министерство транспорта РФ в рамках работы над проектом создания высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург намерено создать рабочую группу, в которую войдут представители причастных федеральных органов исполнительной власти, организаций и субъектов РФ, сообщили в пресс-службе Минтранса.

В минувший четверг президент Владимир Путин на церемонии запуска третьего Московского центрального диаметра поддержал проект строительства ВСМ Москва — Петербург, заявив: «Мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации».

При этом в пресс-службе Минфина отметили, что в министерство не направлялись расчеты и модель финансирования проекта. В госкорпорации ВЭБ.РФ сообщили, что готовы совместно с коммерческими банками-партнерами рассмотреть возможные варианты финансирования этого и других проектов строительства ВСМ. В 2023 году планировалось выделить 19,6 млрд рублей за счет внебюджетных источников, при этом привлечение средств из федерального бюджета не планировалось. Месяц назад замглавы РЖД Андрей Макаров предупреждал, что сроки строительства подходов ВСМ к Москве и Санкт-Петербургу могут быть продлены из-за недостаточного финансирования.

Строительство ВСМ Санкт-Петербург — Москва предусмотрено проектом Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Трасса внесена в Схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта. Завершить строительство планировалось в 2027 году. После ввода ВСМ в строй время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут. Стоимость проекта в оценках 2021 года составляла 1,7 трлн рублей, в том числе предусмотренные в инвестпрограмме РЖД 760 млрд, еще 468,4 млрд планировалось привлечь из средств Фонда национального благосостояния. Инвестиции РЖД и бюджетные средства будут использованы при строительстве входов в Москву и Петербург на участках Москва — Крюково и Обухово — Санкт-Петербург соответственно, а основной участок трассы между Крюково и Обухово протяженностью 624,2 км будет отдан в концессию.

По мнению генерального директора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, последние заявления вокруг проекта позволяют говорить, что Россия однозначно сделала выбор в пользу развития высокоскоростного движения на базе отдельной инфраструктуры. «На самом деле, проект ВСМ в России есть, и он чрезвычайно успешен: это высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург, на которой работают "Сапсаны", это высоковостребованный, высокорентабельный для РЖД проект. И когда мы говорим о создании новой ВСМ, один из основных моментов — это то, что фактически речь идет о замене одного проекта другим»,— указывает эксперт. Господин Бурмистров также считает, что предпосылок для того, чтобы начинать активное строительство в 2023–2024 годах, объективно нет. «Это связано и с масштабным дефицитом бюджета, и с беспрецедентным дефицитом рабочей силы. Вероятно, в 2023 и 2024 годах будет осуществляться проектирование, и в том случае если ситуация с бюджетной обеспеченностью улучшится, постепенно — с 2025–2026 годов — можно начинать строительные работы. И тогда до 2030 года у нас может появиться ВСМ, работающая на отдельной инфраструктуре»,— сказал эксперт.

Вячеслав Калашников