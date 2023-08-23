Терминал утвердился на Лиговском проспекте

Правительство города ставит точку в спорах о местоположении вокзала для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург: губернатор Александр Беглов сказал, что терминал разместится недалеко от сада Сан-Галли на четной стороне Лиговского проспекта. Эксперты считают, что выбранная площадка оптимальна с точки зрения логистики. Однако по вопросам сохранности исторических зданий при реализации проекта у Смольного, вероятно, могут возникнуть определенные трения с градозащитным сообществом города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам Александра Беглова, терминал разместится на четной стороне Лиговского проспекта севернее сада Сан-Галли

Фото: google.ru / maps По словам Александра Беглова, терминал разместится на четной стороне Лиговского проспекта севернее сада Сан-Галли

Фото: google.ru / maps

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в вечернем радиообращении на «Радио России — Санкт-Петербург» рассказал о местоположении будущего вокзала для планируемой к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. По словам градоначальника, терминал разместится на четной стороне Лиговского проспекта севернее сада Сан-Галли.

Также он отметил, что город максимально бережно подходит к строительству нового вокзала. «Проведен целый ряд консультаций. Найдено решение, которое было одобрено профессиональным сообществом. Это решение позволит отдельные исторические объекты интегрировать в состав терминала»,— сказал господин Беглов.

На минувшей неделе президент Владимир Путин на церемонии запуска третьего Московского центрального диаметра поддержал проект строительства ВСМ Москва — Петербург, заявив: «Мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации». По словам губернатора, тем самым президент объявил о начале проектирования (которое и до этого велось ОАО РЖД, а совместно с группой компаний «Синара» — и подвижного состава) и строительства ВСМ.

При этом в пресс-службе Минфина отметили, что в министерство не направлялись расчеты и модель финансирования проекта. В госкорпорации ВЭБ.РФ сообщили, что готовы совместно с коммерческими банками-партнерами рассмотреть возможные варианты финансирования этого и других проектов строительства ВСМ. В 2023 году планировалось выделить 19,6 млрд рублей за счет внебюджетных источников, при этом привлечение средств из федерального бюджета не планировалось. Месяц назад замглавы РЖД Андрей Макаров предупреждал, что сроки строительства подходов ВСМ к Москве и Санкт-Петербургу, могут быть продлены из-за недостаточного финансирования. Министерство транспорта РФ в рамках работы над проектом создания высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург намерено создать рабочую группу, в которую войдут представители причастных федеральных органов исполнительной власти, организаций и субъектов РФ.

Строительство ВСМ Санкт-Петербург — Москва предусмотрено проектом Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Трасса внесена в Схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта. Завершить строительство планировалось в 2027 году. После ввода ВСМ в строй время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут. Стоимость проекта в оценках 2021 года составляла 1,7 трлн рублей, в том числе предусмотренные в инвестпрограмме РЖД 760 млрд, еще 468,4 млрд планировалось привлечь из средств Фонда национального благосостояния. Инвестиции РЖД и бюджетные средства будут использованы при строительстве входов в Москву и Петербург на участках Москва — Крюково и Обухово — Санкт-Петербург соответственно, а основной участок трассы между Крюково и Обухово протяженностью 624,2 км будет отдан в концессию.

По мнению генерального директора ООО «НИиПИ Спецреставрация» Игоря Пасечника, бывший комплекс дореволюционных складов Кокоревых, на месте которых будет построен терминал, несмотря на объективную историчность, все же имеет не очень большую архитектурную ценность, поскольку изначально лишен ансамблевости и строился с утилитарными целями. Выбранную для терминала ВСМ площадку эксперт считает оптимальной среди обсуждавшихся ранее. «Некоторые наиболее интересные здания удастся сохранить, интегрировав в будущую застройку и, если проектировщики будут придерживаться концепции, города получит современный и функциональный вокзальный комплекс»,— считает господин Пасечник.

В свою очередь, депутат Законодательного собрания Борис Вишневский в комментарии «Ъ-СПб» сказал, что ему неизвестно, какое профессиональное сообщество имел в виду губернатор и в какой форме проводились эти консультации. «Я выступал против сноса исторических зданий ради строительства вокзала и выступаю до сих пор. Кроме того, для меня сомнительным является сам проект: для его реализации нужно высочайшее качество рельсов, насыпи и поездов, а в сегодняшней ситуации мы вряд ли способны обеспечить и то, и другое, и третье»,— отметил депутат.

Вячеслав Калашников