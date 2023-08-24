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Коммерсантъ FM
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Доля использования доллара в SWIFT-платежах достигла рекорда

Доля доллара в международных расчетах через межбанковскую систему SWIFT в июле достигла рекордных показателей. На американскую валюту по итогам прошедшего месяца пришлось 46,46% расчетов (+4,44 п. п.), подсчитало «РИА Новости» на основе данных SWIFT.

В то же время доля евро в международных расчетах опустилась до минимального за всю историю публикации данных уровня. Относительно июня она снизилась на 6,83 п. п. и составила 24,42%.

Положительную динамику по итогам июля продемонстрировал юань. Его доля в международных расчетах через SWIFT выросла на 0,29 п. п., до 3,06%. Это максимальный показатель с начала 2022 года.

Подробнее о системе трансграничных переводов в новой международной обстановке — в материале «Ъ» «Куда деньги уходят».

Милена Костерева

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