Telegram оштрафован на 50 тыс. руб. за отказ удалить данные о чиновнице

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев оштрафовал мессенджер Telegram на 50 тыс. руб. за нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных данных. Поводом стало обращение чиновницы Росаккредитации в Роскомнадзор, передает «РИА Новости».

Сотрудница Росаккредитации просила удалить запись из Telegram-канала. В нем среди прочего содержалась информация о том, что она ранее была гражданкой Украины. Роскомнадзор потребовал удалить пост, но мессенджер не выполнил требование. В связи с этим был составлен протокол. Telegram впервые был оштрафован по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ.

Российский закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. В случае нарушений сервис может быть заблокирован, а компания, допустившая нарушение, оштрафована.

Леонид Уварчев