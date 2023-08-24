Первый экземпляр самолета «Партизан» для «Почты России» будет создан в сентябре в СибНИА

В сентябре в Новосибирске на площадке Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А.Чаплыгина (СибНИА) будет создан первый экземпляр самолета «Партизан» для «Почты России».

«Пилотная серия в планах «Почты России» по проекту «Маяк» - аэродоставка грузов, установочная партия - шесть «Партизан» для опытного применения», - сказал руководитель проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований Ян Чибисов на форуме «Технопром-2023» (цитата по «Интерфакс»).

Планируется, что серийное производство будет развернуто в Бердске.

В начале августа сообщалось, что в 2024 году в Новосибирской области планируется открытие производственного комплекса и выпуск серийных экземпляров тяжелых беспилотников «Партизан». Речь шла выпуске 10 экземплярах в следующем году.

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Оксана Павлова