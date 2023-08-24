Число пенсионеров сократилось до минимума за время пенсионной реформы

За последние шесть месяцев число пенсионеров в России снизилось на 404 200 человек, следует из данных Социального фонда, которые приводит газета «Ведомости». На 1 января 2023 года их было 41,78 млн, а 1 июля — уже 41,38 млн. Это минимум за все время действия пенсионной реформы (с 2019 года).

По итогам первого полугодия число работающих пенсионеров составило 7,8 млн человек. Это на 82 500 меньше, чем в январе. Работающие пенсионеры в июле в среднем получали по 16 114 руб. (+717 руб. за полгода). Неработающих пенсионеров насчитали 33,5 млн, хотя 1 января их было на 322 тыс. больше. Эта категория получала в среднем пенсию в размере 20 260 руб. (по сравнению с 20 239).

Самые высокие пенсии получают жители Чукотки (31 683 руб.), Ненецкого автономного округа (29 268 руб.), Камчатского края (28 287 руб.). Самые маленькие пенсии в Дагестане (14 473 руб.), Кабардино-Балкарии (14 792 руб.) и Ингушетии (15 454 руб.). Средний размер назначенной пенсии по всей России для работающих и неработающих пенсионеров за полгода увеличился с 19 322 до 19 475 руб.

Всего пенсии по старости на начало июля получали 33,8 млн человек. Средний размер пенсии составил 20 822 руб. Средний размер пенсии по инвалидности — 12 763 руб., их получают 2,2 млн россиян. Пенсии по потере кормильца положены 1,4 млн граждан. Средняя размер такой пенсии составил 13 867 руб. Средний размер социальной пенсии на начало июля — 12 541 руб. Их оформили 3,4 млн раз.

Сокращение пенсионеров в России может быть связано с тем, что граждане не выходят на пенсию по старости, считает заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов Давид Кришталь. Согласно переходному периоду пенсионной реформы, в 2023, 2025 и 2027 годах на пенсию смогут выйти те, кому она положена досрочно — за выслугу лет или проживание на Крайнем Севере, а также также чиновники, артисты и врачи.

Анастасия Ларина