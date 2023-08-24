Неизвестные обокрали подаренную Миннихановым Герою Советского Союза Кузнецову машину

Неизвестные обокрали машину Lada Vesta, которую глава Татарстана Рустам Минниханов подарил Герою Советского Союза Борису Кузнецову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Инцидент произошел накануне. Неизвестные проникли в автомобиль и вынесли оттуда аккумулятор, удочку, рыболовные снасти и лодку. Машину при этом они оставили открытой настежь. Сейчас полицейские выясняют все детали произошедшего и устанавливают личности подозреваемых.

Напомним, господин Минниханов подарил Борису Кузнецову автомобиль в декабре 2017 года. На протяжении шести лет машиной пользовалась вдова Героя Советского Союза. Сам он скончался в ноябре 2020 года в возрасте 94 лет.

В МВД по Татарстану подтвердили факт кражи автомобиля и заверили, что занимаются выяснением обстоятельств произошедшего.

"Ъ-Казань"