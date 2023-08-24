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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: силовики проводят обыски у неонацистов из «Белой масти»

В Москве и Санкт-Петербурге проходят обыски у членов объединения неонацистов «Белая масть», сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах. Как утверждается, члены этого объединения могут быть связаны с воюющими на стороне Украины ультраправыми организациями.

«Белая масть» — это объединение осужденных и освободившихся членов ультраправых движений. В своем Telegram-канале они описывают себя как «братство между правыми узниками, находящимися в застенках». Новостная лента состоит преимущественно из новостей о судах, писем осужденных и просьбах о финансовой помощи.

Госагентство сообщает со ссылкой на источник, что движение привлекает радикалов, осужденных за убийства и теракты. «Они привлекаются к совершению преступлений»,— сказал собеседник агентства.

Источник «РИА Новости» уточняет, что «Белая масть» имеет связь с «Русским добровольческим корпусом» (признан террористическим и запрещен в РФ, ведет боевые действия на стороне Украины), ультраправым объединением Wotan Jugend и основателями «Азова» (признаны террористическим и запрещены в РФ).

В состав «Белой масти», как отмечается, входят члены таких запрещенных в России и уже не существующих организаций как: «Боевая организация русских националистов», «Формат-18», «Боевая террористическая организация», «Реструкт», NS/WP. Лидером «Белой масти» называется Артем Цепп, который в 2014 году был осужден за хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества.

Леонид Уварчев

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