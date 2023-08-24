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Коммерсантъ FM
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РФ предложила вариант декларации для допуска своих тяжелоатлетов на соревнования

Федерация тяжелой атлетики России предложила международной федерации альтернативный вариант декларации, которую российские тяжелоатлеты смогут подписать для допуска на международные соревнования.

В начале августе ни один российский спортсмен не был допущен до чемпионата мира по тяжелой атлетике. Соревнования пройдут с 4 по 17 сентября в Саудовской Аравии. «Российским атлетам предлагают в обмен на допуск до международных соревнований подписывать декларацию, которая противоречит Олимпийской хартии, уставу международной федерации и нарушает права человека. Это дурная практика, потакать которой российские штангисты отказываются»,— говорится в сообщении в Telegram-канале Федерации тяжелой атлетики России.

В варианте декларации, который предлагает российская сторона, спортсменам предлагают выступить против всех форм насилия и несправедливости, признать неприкосновенность человеческой жизни, подтвердить уважение прав человека, а также стремление создать безопасную и инклюзивную среду для всех участников.

При этом, по мнению представителей Федерации тяжелой атлетики России, в декларации не должно быть никакого политического различия. «Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, юрисдикционного или международного статуса страны или территории, где проживает физическое лицо»,— считают в федерации.

Международная федерации тяжелой атлетики допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе, если они подпишут декларацию о политических взглядах. В частности, в ней был пункт об отказе поддерживать военную операцию России на Украине. Российские спортсмены не подписали эту декларацию. Они пропустили этап Гран-при на Кубе, который прошел в Гаване с 8 по 18 июня.

Анастасия Ларина

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