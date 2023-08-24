«РИА Новости»: США в два раза нарастили закупку урана из России

США купили у России 416 т урана в первой половине 2023 года. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (188 т), посчитало «РИА Новости» по данным американской статслужбы. Последний раз примерно столько урана из РФ было импортировано в 2005 году (418 т).

В денежном выражении импорт урана составил $696,5 млн, это максимальное значение как минимум с 2002 года, более ранних данных по месяцам не приводится. Импорт в денежном выражении увеличился в 2,5 раза за год, доля РФ выросла до 32% (+13 процентных пунктов).

Россия поставляет в США только топливо с обогащением по урану-235. В расчетах «РИА Новости» кроме него учитываются данные по импорту природного и обедненного урана, который США покупают у других стран.

США также закупают уран у Великобритании ($383,1 млн, доля 18%), Франции ($319 млн, 15%), Германии ($277 млн, 13%), Канады ($247,5 млн, 11%), Нидерландов ($193 млн). Поставки увеличились из Франции (с $1,9 млн до $319 млн) и Великобритании (+28%) и снизились из Нидерландов (в два раза).

В 2022 году США снизили покупку уранового сырья из России на 24% год к году, до 4,78 млн фунтов U3O8-эквивалента. Снижение поставок, по мнению аналитиков, могло быть связано с резким ростом цен и спецификой графиков отгрузок по долгосрочным контрактам. Власти США считают, что несут издержки из-за чрезмерной зависимости от ядерного топлива из России.

Подробнее о поставках — в материале «Ъ» «Серьезный уран».

Леонид Уварчев