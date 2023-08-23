США несут издержки из-за зависимости от российского ядерного топлива

Власти США несут издержки из-за чрезмерной зависимости от ядерного топлива из России, заявил советник Белого дома по ядерным вопросам Пранай Вадди. По его словам, эта проблема затронула весь мир. Для ее решения планируется нарастить производство обогащенного урана завода Urenco в Нью-Мексико, заявила его главный исполнительный директор Карен Фили.

По ее словам, запланированное увеличение мощностей на заводе должны закончить в 2027 году. В сочетании с наращиванием мощности головного предприятия Urenco в Европе этого должно быть достаточно, чтобы покрыть долю «Росатома» на американском рынке, рассчитывают в компании.

Urenco — единственный коммерческий поставщик обогащенного урана в Северной Америке. Как отмечает Bloomberg, завод компании в Нью-Мексико покрывает около трети потребности США в обогащенном уране, нарастить производство хотят на 15%. «Увеличения производства Urenco будет достаточно, чтобы покрыть любой дефицит российского импорта»,— заверила Карен Фили.

Однако бывший замглавы Минэнерго США, исполнительный директор корпорации по производству обогащенного урана Centrus Energy Дэн Поунман считает, что увеличения мощностей завода Urenco на 15% недостаточно. «Нероссийского обогащенного урана недостаточно, чтобы питать мировые реакторы»,— убежден господин Поунман.

Россия остается лидером по поставке услуг по обогащению урана для американских АЭС. В 2022 году США снизили покупку уранового сырья из России на 24% год к году, до 4,78 млн фунтов U3O8-эквивалента. Снижение поставок, по мнению аналитиков, могло быть связано с резким ростом цен и спецификой графиков отгрузок по долгосрочным контрактам. Цены на уран в 2022 году выросли до максимума с 2016 года, что вынудило американских потребителей в целом снизить закупки на 13%.

Подробности — в материале «Ъ» «Серьезный уран».

Лаура Кеффер