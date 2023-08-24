Депутат Госдумы Затулин просит Путина сделать Сочи федеральной территорией

Депутат Госдумы от Сочинского избирательного округа Константин Затулин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой придать курорту статус федеральной территории. Об этом парламентарий заявил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Депутат считает, что город Сочи, оставаясь главным курортом страны, превращается в «город социального бедствия» из-за неконтролируемого, «механического» прироста населения и хаотичной коммерческой застройки.

«Социально-бытовая инфраструктура хронически отстает от потребностей. Не хватает детских садов, школ, поликлиник, больниц и т.д. Перегружена транспортная сеть, пробки на определенных участках стали постоянным явлением», – говорится в сообщении.

По мнению господина Затулина, эти и другие факторы могут подорвать доверие к Сочи как к курорту.

Депутат обращает внимание, что перечисленные проблемы не находят разрешения в новом генеральном плане и Стратегии социально-экономического развития Сочи, в том числе и потому, что изначальные условия подготовки документов, по мнению Константина Затулина, неправильно определены. «Новый генеральный план не предполагается утверждать ни на федеральном, ни на краевом уровне. А это значит, что Российская Федерация, которой принадлежат основные объекты и более 95% территории муниципального образования "Город-курорт Сочи" на федеральном, как и на краевом уровне, не налагает на себя ответственности за развитие города по новому генеральному плану», – отмечает парламентарий.

Константин Затулин уверен, что без придания городу Сочи федерального статуса – субъекта Российской Федерации или федеральной территории (ФТ) – сбалансированное развитие Сочи невозможно. Он отмечает, что, к примеру, статус городского поселения в составе Краснодарского края не позволяет ограничить бесконтрольный наплыв иногородних граждан для постоянного проживания на территории курорта.

В 2020 году статус ФТ получил сочинский городской округ Сириус, созданный в Имеретинской долине на базе инфраструктуры Олимпиады-2014. Территория стала экономически самостоятельной, со своим бюджетом, имуществом и властью.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram