В Ставропольском крае грузовик насмерть сбил трех детей на велосипедах

Трое детей погибли в результате аварии под Пятигорском в Ставропольском крае. На них наехал водитель грузового автомобиля, когда они ехали по трассе на велосипедах во время тренировки. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона.

Авария произошла вчера, 23 августа, во второй половине дня на 3 км автодороги «Обход города Пятигорска». Как сообщили в ГИБДД, 33-летний водитель «не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд» на группу детей, которая ехала на велосипедах впереди. От полученных трав трое детей 11, 12 и 13 скончались.

По информации ведомства, дети в момент аварии были на тренировке вместе с тренером, «которая по неустановленным причинам двигалась впереди на автомобиле-сопровождении». Правоохранительные органы устанавливают степень ответственности водителя и тренера и обстоятельства аварии.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст. 238 УК РФ), сообщили в управлении Следственного комитета Ставропольского края. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы. Прокуратура также проводит проверку.

Олеся Павленко