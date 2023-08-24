1 триллион рублей составил во втором квартале объем поступлений средств граждан на эскроу-счета в рамках проектного финансирования строительства жилья, сообщил ЦБ. Это рекордный показатель за все время использования механизма. Общий остаток средств на счетах — почти 4,6 трлн руб., за второй квартал он вырос на 380 млрд руб. Этому помимо роста продаж жилья способствовало сезонное снижение объемов раскрытия эскроу-счетов. На фоне наращивания запуска новых проектов ЦБ видит риски переизбытка предложения — за апрель—июнь объем нераспроданного жилья в проектах с эскроу (на них приходится 94% строящегося жилья) вырос до 67 млн кв. м с 65 млн кв. м в первом квартале.