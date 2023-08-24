2288 съемок “Ъ”

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Вчера фотограф ИД «Коммерсантъ» Анатолий Жданов представил в Москве свой альбом «Фотожурналист. По заданию редакции». За девять лет работы в “Ъ” он сделал 2288 съемок — и лучшие кадры вошли в эту книгу. Это фотографии буквально со всего света, начиная с Северного полюса. В ней много кадров из горячих точек, включая сделанные совсем недавно в зоне российско-украинского конфликта. Анатолий Жданов раскрыл в книге истории, остававшиеся за кадром, о том, как именно и в каких обстоятельствах он сделал тот или иной снимок.