СКР будет просить арестовать организатора экскурсии диггеров в Москве

Восемь человек участвовали в экскурсии по подземной реке Неглинка в Москве, найдены тела четырех из них, сообщило столичное следственное управление СКР. Судьба остальных неизвестна. Следователи в ближайшее время будут просить суд заключить одного из организаторов под стражу.

На данный момент установлены личности трех организаторов экскурсии, говорится в сообщении управления в Telegram. С одним из них ведутся следственные действия в СКР. Ряд лиц объявлен в розыск.

«Организаторы уверяли граждан, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения. В таких подземных сооружениях имеют право находиться исключительно сотрудники специальных служб города»,— говорится в сообщении СКР.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности более двух лиц). Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Проведены обыски у лиц, которые продавали и предоставляли услуги.

СКР сообщил, что найдены тела четырех человек, в том числе одной несовершеннолетней. Однако, по данным ТАСС, уже найдены тела пяти погибших. Также в СМИ сообщалось, что погибли трое несовершеннолетних — две 15-летние девушки и 17-летний парень.

Экскурсия проходила 20 августа. В этот день в Москве из-за ливня резко поднялся уровень воды, коллекторы были затоплены.

Подробнее о трагедии — в материале «Ъ» «Экскурсия ушла под воду».

Леонид Уварчев