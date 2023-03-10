В Петербурге арестовали «рекламное лицо» финансовой пирамиды по делу о хищении 16 млрд рублей

Приморский районный суд Петербурга заключил под стражу Дмитрия Мазанова, одного из фигурантов уголовного дела финансовой пирамиды Best Way. Об этом 10 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, мужчина является участником преступного сообщества, целью которого было хищение денег вкладчиков и пайщиков потребительского кооператива «Бест Вей», а также иностранных компаний «Гермес Менеджмент Лтд», «Гермес М ЛП» и «Гермес Финанс Лтд», действовавших по принципу финансовой пирамиды.

Мазанов якобы привлекал людей и брал с них деньги, которые позже передавал руководителям сообщества. По данным следствия, за семь лет существования организация собрала с 20 тыс. пайщиков по всей стране более 15 млрд руб., при этом на счетах удалось обнаружить только около 3 млрд руб. Мужчину арестовали на месяц и 12 суток до истечения срока следствия.

Издание «Фонтанка» обратила внимание на то, что в социальных сетях до сих пор опубликованы ролики с участием арестованного, в которых он выступал «рекламным лицом» и говорил о получении «заветной квартиры».

В марте 2022 года «Ъ-СПб» писал, что руководители финансовой пирамиды из Петербурга Best Way Роман и Елена Василенко уехали из России. Обвинение им было предъявлено заочно.

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