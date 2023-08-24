Сбежавших адвокатов заменили женщинами

Как стало известно “Ъ”, сотрудники ГСУ СКР, взявшиеся недавно за расследование уголовного дела о масштабных хищениях средств граждан через Московский центр правовой поддержки (МЦПП), так и не смогли привлечь к ответственности его руководителей. Адвокаты Ахмед Шамоян и Рахман Агайгельдиев успели сбежать от следствия и обосноваться в США. За аферу, таким образом, придется отвечать их бывшим подчиненным. Две дамы-консультанта были установлены и отправлены на днях под домашний арест, а третья, работавшая секретарем центра, дала подписку о невыезде еще в 2019 году, когда деятельностью МЦПП впервые заинтересовалась московская полиция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Разбирающийся с уголовным делом МЦПП следователь управления по расследованию преступлений должностных лиц правоохранительных органов ГСУ СКР обратился во вторник в Басманный райсуд Москвы с ходатайствами об аресте двух задержанных дам. В них говорилось, что Дарья Вощилина и Олеся Вороненко непосредственно участвовали в деятельности ООО МЦПП и еще двух фирм, собиравших средства граждан под видом оказания юридических услуг,— ООО «Гарантия» и ООО «Вегас». Из 34 вмененных в вину организаторам афер преступных эпизодов задержанные, по версии следствия, были причастны к 16 хищениям и были обвинены по соответствующей ч. 4 ст. 159 УК РФ. С учетом особой тяжести инкриминируемых преступлений обе дамы, как полагал автор ходатайств, наверняка попытались бы противодействовать расследованию, а чтобы не допустить этого, их, по его мнению, следовало арестовать.

Интересно, что представитель Генпрокуратуры с автором ходатайства не согласился. Он, в свою очередь, обратил внимание судьи на то, что Дарья Вощилина и Олеся Вороненко признали вину и уже согласились погасить нанесенный потерпевшим ущерб. «Для обеспечения баланса между интересами следствия и надлежащим поведением обвиняемых достаточно будет и домашнего ареста»,— заявил прокурор, и судья Евгения Николаева с ним согласилась.

«Следствие не получило и не предоставило суду данных о том, что обвиняемая угрожала свидетелям, уничтожала доказательства, скрывалась либо уклонялась от явки к следователю»,— отметила председательствующая в обоих своих постановлениях. Таким образом, ходатайства ГСУ СКР были отклонены, а задержанные — освобождены из-под стражи в зале суда и отправлены под домашний арест в свои московские квартиры. Обеим дамам был предписан стандартный набор ограничений на пользование интернетом, телефоном и общение с другими фигурантами уголовного дела.

Бывшие юридические консультанты МЦПП Вощилина и Вороненко стали первыми арестованными по громкому уголовному делу о хищениях. Еще двое обвиняемых — бывший секретарь центра Анастасия Смоланова и третий консультант по фамилии Алиев — находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Все четверо ранее признали свое участие в сомнительной деятельности юридических фирм и дали показания друг на друга, а господину Алиеву удалось даже заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой. Его уголовное дело в связи с этим было выделено в отдельное производство.

Все обвиняемые сообщили также, что работали в центрах оказания юридических услуг по найму и не считали свою деятельность мошеннической. По их данным, получаемые от клиентов средства в конце каждого рабочего дня передавались управляющим МЦПП адвокатам Ахмеду Шамояну и Рахману Агайгельдиеву. Однако привлечь к ответственности вероятных организаторов афер не удалось. Они оба фигурировали в уголовном деле о мошенничестве с января 2019 года, когда его только возбудила московская полиция, но привлечь к ответственности защитников, наделенных в соответствии со ст. 447 и ст. 448 УПК РФ «дополнительными уголовно-процессуальными гарантиями», полицейские не могли, поэтому расследование четыре года буксовало. В 2021 году стражи порядка даже попытались передать материалы дела в суд, но их тогда вернули прокурору для устранения очевидных недоработок предварительного следствия. Интересно, что все это время МЦПП под разными вывесками, но под руководством тех же фигурантов уголовного дела продолжал работу.

Только в марте этого года дело о мошенничестве с учетом особого статуса его фигурантов было передано в специализированное управление ГСУ СКР, однако предполагаемые организаторы афер среагировали быстрее. К моменту вызова их на первый допрос в ГСУ выяснилось, что оба защитника улетели в США и обосновались там на заранее подготовленных позициях. Для российского следствия и суда они по-прежнему недоступны, поэтому господ Шамояна и Агайгельдиева оставалось только обвинить заочно и объявить в международный розыск.

Напомним, разработанная организаторами МЦПП схема мошенничества была предельно проста, но эффективна. Клиентов, главным образом пострадавших от покупки некачественного товара в магазинах, заманивали на якобы бесплатные юридические консультации с помощью агрессивной рекламы в СМИ и безответственных обещаний при встрече. Их смысл сводился к получению предоплаты за услугу в размере 20–25 тыс. руб., после которой консультанты просто забывали про клиента и приступали к обработке следующего. При этом риск разоблачения со стороны обманутых посетителей оказался минимальным. С одной стороны, похищенные авансы были не столь существенны, и большинство жертв просто смирялось с их потерей. От самых же принципиальных и настойчивых «юристы» через месяц-полтора просто скрывались, меняя мобильные телефоны и адреса арендованных офисов. Найти МЦПП иной раз было сложно даже полицейским, поскольку все его сотрудники представлялись вымышленными именами и даже в заключенных с клиентами договорах указывали только свое имя и отчество. Прикрыть сомнительную фирму удалось лишь после того, как 34 пострадавших нашли друг друга в соцсетях, встретились и обратились с коллективным заявлением в СКР.

Сергей Машкин