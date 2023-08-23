30 торговых сетей в регионах РФ согласились ограничить наценки на товары

Около 30 торговых сетей в 25 регионах России присоединились к инициативе по ограничению наценок на уровне не более 5% для отдельных категорий социально значимых товаров, говорится в сообщениях ФАС и Минпромторга.

К таким категориям относятся: молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар, овощи «борщевого набора», птица, куриные яйца, замороженная рыба, некоторые фрукты, детское питание, гигиенические средства.

Контролировать исполнение обязательств будет ФАС. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сказал, что система добровольного ограничения наценок «выгодна всем участникам рынка». По его словам, она позволяет успешно бороться за «посетительский трафик и привлекать к себе большее количество покупателей», передает «Интерфакс».

Ранее наценки ограничили федеральные сети, среди них — «Магнит», «О`Кей», X5 Retail и «Ашан». Механизм ограничения наценок предполагает, что торговые сети добровольно принимают обязательства по минимизации наценок на значимые товары. Конкретные позиции в каждой категории ритейлер определяет самостоятельно.