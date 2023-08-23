Минкульт отозвал прокатное удостоверение у сиквела «Непосредственно Каха»

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение ленты «Непосредственно Каха: Другой фильм» режиссера Виктора Шамирова. Как сообщили «Интерфаксу» в ведомстве, решение принято на основании «обращения и заявления правообладателя» — ООО «Авис Медиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Централ Партнершип Фото: Централ Партнершип

«Непосредственно Каха: Другой фильм» вышел в прокат 25 мая. Картине присвоили рейтинг 18+. Это сиквел, основанный на одноименном YouTube-сериале о двух друзьях Кахе и Серго, который вышел в мае. Главные роли исполняют Артем Карокозян и Артем Калайджян. С 25 мая фильм заработал в прокате 355,5 млн руб.

На стриминговых сервисах фильм вышел 14 июля. На «Кинопоиске» лента получила 2,6 из 10 баллов. В начале августа в соцсетях распространялась сцена из фильма, в которой Каха насилует спящую девушку, потерявшую сознание из-за алкогольного опьянения.

Лусине Баласян