29 и 30 августа в школах пройдут учения по отработке действий при ЧС

Министерство просвещения России сообщило, что 29-30 августа в школах страны впервые пройдут учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях. Также учения затронут и средне-специальные учебные заведения (колледжи и техникумы).

«В конце августа состоятся всероссийские учения по безопасности, где будут на практике отрабатываться различные ситуации и действия в случае форс-мажорных обстоятельств. И педагоги, и руководство учебных заведений должны четко знать, что им делать»,— пояснили в пресс-службе ведомства. Глава министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил, что проведение подобных учений должно помочь школьникам и учителям помочь «психологически подготовиться» к любым вариантам действий в чрезвычайных и нештатных ситуациях.

Во время тренировки проверят работоспособность систем оповещения, будет отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. Отмечается, что учения пройдут во всех школах во всех без исключения регионах страны. В организации учений будут задействованы сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, а также представители региональных властей.

По словам господина Кравцова, учения проводятся в соответствии с постановлением российского правительства от 4 мая 2008 года №333 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет правительство Российской Федерации, в области противодействия терроризму».

Ранее сообщалось, что директора школ в Нижегородской области получили детальные инструкции, как действовать в случае атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с взрывчаткой. Руководству ряда учебных заведений региональным министерством образования разосланы циркуляры, в которых также описаны алгоритмы реагирования сотрудников, охранников и учащихся в случае нападения террористов на школу, колледж или техникум и захвата заложников. Получили ли подобных рекомендации директора школ в других регионах РФ, не сообщается.

Александр Кислов