Школьников научат воздушной тревоге

Директора нижегородских школ получили детальные инструкции, как действовать в случае атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с взрывчаткой. Руководству ряда учебных заведений региональным министерством образования разосланы циркуляры, в которых также описаны алгоритмы реагирования сотрудников, охранников и учащихся в случае нападения террористов на школу, колледж или техникум и захвата заложников. В нижегородском министерстве образования “Ъ” подтвердили, что письма поступили в учебные заведения, которые станут участниками учений по антитеррористической защищенности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В письмах, полученных руководством ряда нижегородских школ, говорится, что при атаке БПЛА и срабатывании на территории учебного заведения взрывного устройства директор в первую очередь обязан проинформировать оперативные службы и поставить в известность непосредственное руководство. Он не должен приближаться непосредственно к месту происшествия, а должен с расстояния оценить обстановку и принять решение о направлениях эвакуации. На случай если беспилотник доставил несколько взрывных устройств, но сработало только одно, руководитель любым способом должен проинформировать об опасности людей, находящихся поблизости. Также он обязан выставить на безопасном расстоянии наблюдение за местом происшествия и организовать информирование родителей учащихся.

От персонала учебных заведений в случае ЧП требуется покинуть опасную зону и организовать эвакуацию учеников. По возможности необходимо открыть все окна в учебном заведении для рассредоточения взрывной волны на случай повторной детонации зарядов. Учащиеся должны отключить средства связи и следовать указаниям сотрудников школы и охраны. При этом помогать друг другу ученики могут только по указанию педагогов.

Похожие алгоритмы действий описаны для ситуаций, когда на школу нападают вооруженные огнестрельным оружием или «коктейлями Молотова» террористы, когда происходит захват заложников или в здании обнаруживают взрывное устройство. К документу приложена сравнительная таблица с указанием безопасного расстояния для эвакуации, на случай если обнаружены взрывное устройство или предмет, похожий на него. В частности, для гранаты РГД-5 это расстояние составляет 50 м, а для грузовика, который может быть начинен взрывчаткой,— 1240 м.

Минувшими зимой и весной 2023 года нижегородские школы, колледжи и техникумы регулярно становились объектами атак «телефонных террористов». Учащихся регулярно выводили на улицу, а саперы и спасатели обыскивали помещения. Ни в одном из случаев сообщение о заложенном взрывном устройстве не подтвердилось. Отметим также, что Нижегородская область прежде не подвергалась атакам беспилотников. К тому же регион находится довольно далеко от зоны активных боевых действий.

В областном министерстве образования на запрос “Ъ” пояснили, что письмо с указанием алгоритма действий было разослано в учебные заведения, которые станут участниками учений по антитеррористической защищенности.

Этими учениями планируется охватить все государственные и не менее чем 50% муниципальных общеобразовательных организаций. «В конце августа 2023 года в стране пройдут всероссийские учения по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при угрозе вооруженного нападения и при необходимости обнаружить размещенное в здании или на прилегающей территории взрывное устройство»,— отметили в министерстве.

Опрошенные “Ъ” преподаватели не смогли прокомментировать вводные, объяснив, что письма еще не видели.

Андрей Репин, Нижний Новгород

Белгородские школы обезопасят ударопрочной пленкой и мешками с песком Учебный год в школах и детских садах Белгорода начнется в очном формате уже с учетом дополнительных мер безопасности, принятых в связи с продолжающимися обстрелами и атаками беспилотников со стороны Украины. Однако областные школы в 20-километровой зоне от границы с Украиной продолжат работать в дистанционном формате, как и в прошлом году. В приграничных районах такой формат будет комбинироваться с очным. Для повышения безопасности учебных заведений власти региона приобрели ударопрочную пленку для окон в учреждениях образования. Она прошла испытания в середине июля: губернатор Вячеслав Гладков рассказывал, что пленка позволяет снизить разлет осколков стекла при взрыве снарядов. Оконные проемы зданий образовательных организаций обкладывают мешками с песком — эта мера также призвана минимизировать последствия взрывной волны. В соцсетях появлялась информация, что к работам по закладке мешков с песком у окон привлекают родителей учеников. Однако в правительстве Белгородской области “Ъ” сообщили, что система образования и муниципалитеты справляются с этой работой самостоятельно и не привлекают к ней родителей: «Если кто-то из родителей помощь свою предложит — то только так, исключительно в добровольном порядке личной инициативы». Сергей Толмачев, Воронеж