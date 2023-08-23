В Башкирии на покупку 34 самосвалов направят до 397 млн рублей

Администрации городов и районов Башкирии, а также районов Уфы и управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации города (в общей сложности 23 заказчика) на аукционе 11 сентября выберут поставщика 34 самосвалов по договору финансовой аренды (лизинга), сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 397,49 млн руб., он будет оплачен за счет бюджета республики.

Технику необходимо поставить до октября текущего года. После окончания срока контракта (пять лет) автосамосвалы перейдут в собственность лизингополучателей. Самосвалы должны работать на дизельном топливе, иметь грузоподъемность от 15 до 20 т, номинальную мощность двигателя 400 л. с. Они должны быть оснащены системой ГЛОНАСС с возможностью контроля передвижения техники и расхода топлива.

Администрации Нефтекамска, Стерлитамака, Октябрьского района Уфы получат по четыре самосвала, администрации Бирска и Чишмов — по два, остальные — по одному.

Как сообщал «Ъ-Уфа», администрации городов, районов и сел Башкирии на двух аукционах 6 сентября выберут поставщиков в лизинг 20 автогрейдеров для строительства и содержания дорог и 26 комбинированных дорожных машин для коммунального хозяйства. Совокупная начальная цена двух контрактов составит 908,52 млн руб. Также администрации девяти районов Башкирии на аукционе 31 августа намерены выбрать поставщика десяти фронтальных погрузчиков по договору лизинга за 118,75 млн руб.

Майя Иванова

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