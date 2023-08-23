В Краснодаре задержали 76 иностранных рабочих

Сотрудники полиции и ФСБ после рейда на строительную площадку краснодарского ЖК «Самолет» доставили в отдел МВД 76 иностранных граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов выявили семь фактов незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, а также два случая фиктивной постановки на регистрационный учет. В отношении нарушителей составлены административные протоколы, материалы переданы в суд, за нарушение миграционного законодательства иностранным гражданам грозит выдворение за пределы Российской Федерации.

Накануне в социальных сетях появились жалобы жильцов ЖК «Самолет», которые сообщили о вызывающем поведении мигрантов.

По информации граждан, рабочие из Средней Азии разместились в подъездах на общих балконах, пьянствуют, скандалят, пристают к девушкам.

Анна Перова, Краснодар