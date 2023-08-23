Adevarul: над Румынией замечено рекордное количество самолетов-разведчиков НАТО

В небе над Румынией, а также над Черным морем 20 августа было замечено рекордное количество самолетов-разведчиков стран НАТО, сообщает румынское издание Adevarul. Оно упоминает три самолета, один из которых не военный, и один беспилотник.

Были замечены, в частности, два Boeing E-3 Sentry воздушно-десантных сил раннего предупреждения и управления (AWACS) НАТО. Также много часов летал над дельтой Дуная и над Черным морем самолет Lockheed EP-3E Aries II ВМС США.

Также засекли самолет Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, «который на первый взгляд выглядит как бизнес-самолет. Adevarul со ссылкой на источники утверждает, что самолет «оснащен датчиками и компьютерами для перехвата и расшифровки сообщений противника на расстоянии сотен километров». Издание пишет, что лайнер принадлежит частной компании, и на борту нет военных, но «специалисты Пентагона подключены к его датчикам через спутник, и данные обрабатываются в режиме реального времени». По данным источников, Пентагон платит компании за эту услугу по почасовой ставке.

Кроме того, над Черным морем пролетел беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. У него есть множество электрооптических и инфракрасных датчиков, а также высокоточный радар, позволяющий ежедневно вести наблюдение за 100 тыс. кв. км территории.

В июле совет НАТО—Украина провел заседание по ситуации с безопасностью в Черноморском регионе после приостановки зерновой сделки, из которой Россия вышла с 18 июля из-за невыполнения ее условий. По итогам совета альянса было решено усилить разведку в регионе, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников.

Лаура Кеффер