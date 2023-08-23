Reuters: страховщики повысили премии за военный риск для танкеров в Черном море

Страховые компании уведомили фрахтователей судов об увеличении размера дополнительных платежей за военный риск для нефтетанкеров в Черном море. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырех трейдеров, получивших соответствующие уведомления.

Премия за военный риск, которая первоначально составляла 1% от стоимости корпуса корабля, увеличится до 1,2–1,25%, пишет агентство. Таким образом, при поставке российской нефти в Индию каждый рейс будет стоить почти на $200 тыс. больше за один танкер Suezmax, который может перевозить 120–200 тыс. тонн. Общие затраты на премии, по оценкам Reuters, составят почти $1 млн.

Собеседники Reuters отметили, что изменения в основном коснулись грузов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты. По их словам, платежи за танкеры, перевозящие, например, сырье из Казахстана, оставались на прежнем уровне 1%.

Несмотря на незначительное увеличение размера премии, изменения приведут к росту суммарных затрат России на экспорт нефти. По данным агентства, после введения санкций российские компании в среднем платили до $20 млн за танкер, что составляло более трети стоимости каждого груза.

Общие поставки сырой нефти из Новороссийского морского порта (одного из крупнейших портов Черного моря) и терминала Каспийского трубопроводного консорциума составляют около 2% от общего числа мировых поставок. По оценкам агентства, экспорт нефтепродуктов из российских черноморских портов составляет около 4 млн тонн в год.

19 июля после приостановки зерновой сделки Минобороны России сообщило, что с 20 июля все суда, идущие через Черное море в украинские порты, могут признаваться военными целями. Украинская сторона поступила аналогично, а также решила создать временный морской маршрут для транспортировки зерна.

В августе морской экспорт российской нефти сократился до минимума 2023 года и составил 2,94 млн баррелей в сутки. Меньше Россия поставляла по морю лишь в декабре прошлого года (2,91 млн баррелей в сутки), когда ЕС и G7 стали применять потолок цен на нефть в качестве санкций за начало боевых действий на Украине.

Подробнее о сокращении экспорта из России — в материале «Ъ» «Нефть укачало».

Милена Костерева