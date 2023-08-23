ФСЭГ: поставки газа из России в ЕС в июле достигли максимума с августа 2022 года

Поставки трубопроводного газа из России в страны Евросоюза в июле 2023 года стали максимальными с августа прошлого года, достигнув с начала года доли в 16% в общем объеме европейского импорта, отмечается в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

«Импорт ЕС трубопроводного газа в июле 2023 года вырос на 16% по сравнению с предшествовавшим месяцем и достиг 13,5 млрд куб. м… Рост импорта был вызван увеличением поставок из Норвегии, России и Алжира в течение месяца. Поставки из России достигли самого высокого уровня с августа 2022 года»,— сказано в документе.

Россия сократила поставки газа в Европу после начала военных действий на Украине, приостановив экспорт по газопроводам Ямал—Европа и «Северный поток», который впоследствии был подорван. Сейчас «Газпром» поставляет газ в Европу через пункт пропуска «Суджа» через Украину и «Турецкий поток».

В середине июля наблюдалось падение стоимости газа в Европе, в том числе в связи с увеличением поставок из Норвегии, заполнением подземных хранилищ и слабым спросом. По данным экспертов, спрос на газ для электроэнергетики начал расти после наступления жары в южной Европе.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Норвегия охладила газовый рынок».

Александр Кислов