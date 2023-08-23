В «Титановой долине» начали строить второй корпус производства медоборудования

Компания «Отдел медицинской техники» получила разрешение на строительство второй очереди производства медоборудования в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина». Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, строительство на площадке «Уктус» начнется в ближайшее время.

По данным правительства, работы планируется завершить к концу 2024 года. Площадь нового производственного корпуса составит более 8,3 тыс. кв. м. Компания планирует производить медицинскую мебель, реанимационные расходные материалы. На производстве будут созданы 165 новых рабочих мест.

На площадке «Уктус» компания возведет два производственных здания площадью более 14 тыс. кв. м. Сейчас завершается строительство производственного здания первой очереди. Производство планируется запустить уже в этом году. Стоимость проекта составляет 450 млн руб.

ОЭЗ имеет две площадки: «Салда» (запущена в декабре 2010 года на территории Верхней Салды) и «Уктус» (функционирует с августа 2018 года). Суммарная площадь обеих площадок составляет 394 га. Общий объем заявленных инвестиций резидентов — свыше 38 млрд руб.

Напомним, о планах строительства производства медицинского оборудования в «Титановой долине» стало известно в начале 2021 года.

Полина Хабарова

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