В «Титановой долине» в 2023 году запустят производство медоборудования

Компания «Отдел медицинской техники» в 2023 году планирует начать производство медоборудования в особой экономической зоне «Титановая долина», сообщил департамент информационной политики Свердловской области. Новый резидент «Титановой долины» намерен инвестировать в производство 450 млн руб., создав 165 рабочих мест.

По данным исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского, проект предусматривает строительство производственного комплекса площадью 16 тыс. кв. м. на площадке «Уктус». На предприятии будет организовано производство вакуумных систем взятия крови, реанимационных расходных материалов, а также корпусной медицинской мебели.

Напомним, в данный момент в «Титановой долине» представлено несколько предприятий, работающих в медицинской отрасли. Так, на площадке в Верхней Салде действует производство ООО «ЗИБУС» по выпуску медицинских изделий из титана. Одним из резидентов площадки «Уктус» является компания ООО «РУСМЕД», которая будет реализовывать проект по выпуску трехкомпонентных шприцев однократного применения.