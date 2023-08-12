Рыбы добыли с избытком

Российских рыбаков обвинили в демпинге на мировом рынке. Об этом пишет издание Undercurrent News со ссылкой на крупнейшую американскую компанию Trident Seafoods. По словам ее представителей, стоимость горбуши опустилась до уровня 90-х. Российские рыбаки продают рыбу по цене в $1,5-2 за килограмм. Для сравнения: американцы готовы поставлять продукцию в Китай за $2-2,5. В результате, многие компании из США сообщили, что откажутся от промысла осенью, так как слишком низкая стоимость продукции не покрывает расходы на добычу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильдар Азюков, Коммерсантъ Фото: Ильдар Азюков, Коммерсантъ

Но, по словам исполнительного директора Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина, основная причина низких цен у российских компаний не демпинг, а высокий улов в 2023 году:

«Дело в том, что речь идет о горбуше. Она поступает в основной внутренний рынок. Но частично продается и в Китай, поэтому непонятно о каких мировых рынках идет речь со стороны рыбопромышленников Америки и Канады. Да, уловы большие, предложение больше, чем спрос на мировых рынках, но импорт тихоокеанских лососей в Россию не определяющий по ценам на мировом рынке.

Действительно пересекаются рынки более дорогих позиций, это, допустим, нерка, красная рыба, но ее уловы стабильны из года в год. Порядка 40 тыс. тонн отправляется в основном в Японию, и там американцы — вне конкуренции. Японцы в любом случаи эти объемы всегда возьмут. Самый лучший ответ российских рыбаков — поставки на внутренний рынок. Дешевая рыба будет востребована у населения, а 0,5 млн тонн красной рыбы все с удовольствием съедят. Тем более что сейчас цены на внутреннем рынке очень привлекательные».

К началу августа, как сообщили “Ъ FM” в Росрыболовстве, на Дальнем Востоке смогли добыть почти 480 тыс. тонн рыбы из 512 прогнозируемых. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. И, как полагают предприниматели, такая ситуация повлияет на цены и на внутреннем рынке. Председатель Рыбного союза Александр Панин отмечает, что за шесть месяцев стоимость по некоторым категориям уже существенно опустилась:

«Активно подключится китайский рынок, и часть горбуши вывезут на экспорт, тем более с таким долларом. Но на внутреннем рынке цена однозначно скорректируется и при такой стоимости доллара, как сейчас, конечно, у внешних рынков приоритет. Китайцы готовы давать в районе $2-$2,2 за килограмм, плюс НДС идет на внутренний рынок. Поэтому, конечно, сейчас внешний рынок для рыбаков в приоритете.

Другое дело, что рыба в этом году мелкая — это первое. И второе — по качеству, возможно, будут некоторые вопросы, потому что рыбалка была активная, выдержать качество на высшем уровне проблематично для рыбаков, они просто не успевают ее морозить должным образом. Поэтому экспортный рынок может не принять рыбу по качеству. А на внутренний рынок и первый, и второй сорт вполне проходные.

На внутреннем рынке образуется избыточное предложение рыбы, и это будет давить на цену, поэтому цена будет в этом году гораздо более приятной, нежели в прошлом. В том году цена была 300-320 руб. за килограмм, в этом году на Дальнем Востоке она будет порядка 150-160 руб. за килограмм, соответственно, можно ожидать понижения в два раза к прошлому году.

По нерке, ките, кижучу, чавычу колебаний нет. Там рыбалка одинаковая. И, соответственно, на нерпу и киту цена корректироваться к прошлому году так радикально не будет. А горбуша будет существенно ниже в цене, чем в прошлом году».

Как сообщали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, оптовые цены по некоторым категориям рыбы в России снизились. Например, сейчас стоимость семги начинается от 1 тыс. руб. рублей. Это на 37% меньше чем в 2022-м. Но, по словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Сергея Миронова, сегмент общепита таких изменений пока не замечает:

«В конкретных местах продается дешевле. Но на то, что поставщик продает в ресторанах, снижения цен нет. Для ресторанов, наверное, основной продукт — это все-таки лосось. Но это норвежская, чилийская или фарерская семга. С момента санкций эта рыба подорожала примерно раза в 2. Российский рынок очень от нее зависит. Как маркетологи, так компании приучили к ней и нашего потребителя, и поваров. Альтернативы у нас практически нет. Зависимость очень серьезная.

У нас есть хорошая рыба, но мы исторически лучшую рыбу все-таки продаем в Японию. На российский рынок элитный лосось уходит по остаточному принципу — то, что не забрали японцы. Опять-таки, если мы говорим про рестораны, ресторану нужна эта продукция большого размера, но ее практически нет внутри рынка. У нас много минтая, горбуши, но ресторанам это не особо нужно. Это не ресторанный продукт. Работаем только на российской рыбе. И каждый год привести рыбу с Камчатки — это целый квест.

Как стандартно мы работаем с рыбой? Любой ресторан позвонил поставщику и заказал 5 кг. Позвонить и заказать чавычу хорошую, нерку или кижуч невозможно, его нет у поставщиков. Если хочешь купить такую рыбу, тебе надо ехать самому на Камчатку, договариваться с рыбаками, в том числе надо организовать поставку этой рыбы во Владивосток, а оттуда на машине ее надо на машине привезти в Москву, найти где-то огромные морозилки, арендовать их. В течение года ты будешь торговать своей рыбой. То есть обычный ресторан так делать не будет. Это невыгодно, неинтересно».

Суши и роллы могут подорожать на 25%, писал в начале августа “Ъ FM”. Сети это связывали в том числе с проблемами с поставками рыбы. Средняя закупочная цена форели, по их слова, выросла на 10% — до 1, 5 тыс. руб. за килограмм, семги на 4% — до 1,6 тыс. руб.

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Анна Маргулис