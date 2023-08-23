Депутаты согласовали Ивана Каргина на пост зампреда нижегородского правительства

Комитет по градостроительной деятельности нижегородского заксобрания согласовал кандидатуру Ивана Каргина на пост заместителя председателя областного правительства, сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье».

Кандидатуру Каргина депутатам представил замгубернатра Сергей Морозов. По его словам, новый зампредседателя будет курировать работу двух министерств. Первым из них станет областной минстрой со всеми его полномочиями по строительству социальных объектов. Вторым будет министерство градостроительной политики.

Замгубернатора считает, что объединение всех полномочий руководству строительной сферой в одних руках поможет ликвидировать разногласия, которые возникают у двух министерств при выполнении установленных для региона показателей по вводу жилья.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее Иван Каргин принимал участие в конкурсе на должность министра и даже считался его фаворитом. Позже губернатор принял решение о назначении на пост министра Дмитрия Груничева, а Иван Каргин стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства.

Владимир Зубарев