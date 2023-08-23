Волгоградский суд признал действия нацистских войск в регионе геноцидом

Волгоградский областной суд признал геноцидом действия немецких войск на территории Сталинградской области. Процесс был инициирован прокурором региона Денисом Костенко. Судья Алевтина Курникова установила, что жертвами нацистских преступлений на территории Сталинградской области стали не менее 361 450 человек. Ущерб от действий оккупантов прокурор оценил в 17 трлн руб., отметив, что полную сумму установить невозможно.

В пресс-службе суда сообщили, что юридический факт геноцида советского народа «призван препятствовать возрождению идей нацизма в настоящем и будущем, предотвратить попытки переписывания истории».

Участники заседания ссылались на Конвенцию ООН от 8 декабря 1948 года, которая постановила считать геноцидом действия, цель которых уничтожить какую-либо национальную, этническую или расовую группу, в частности, насильственную передачу детей из одной человеческой группы в другую.

Прокуратура региона сослалась на труды Адольфа Гитлера и его сторонников, которые утверждали, что восточнославянские народы неспособны создать собственную государственность. «Наиболее неполноценным из всех славянских народов в рамках данного мировоззрения оказывались русские»,— утверждали в надзорном ведомстве.

Суд нашел неоспоримыми доказательства из архивов ФСБ, результаты поисковых работ, а также показания свидетелей. Так, с первых дней Сталинградской битвы немецкие войска разрушали населенные пункты, уничтожали местное население, военнопленных, разграбляли хозяйства. Суд вспомнил про повсеместную трудовую повинность, угон населения на принудительные работы и использование людей в качестве «живого щита».

В качестве примера в суде привели разграбление детского дома для детей с ограниченными возможностями и уничтожение постояльцев. На заседании изучили и свидетельства очевидцев событий в лагере для военнопленных в селе Алексеевка Городищенского района Сталинградской области. Последние утверждали, что в течение двух месяцев пленных кормили исключительно тухлой кониной и испорченной воды.

«Выдача "обедов" происходила в сопровождении избиений и расстрелов. Когда военнопленные падали, их тела рвали собаки, с которыми приходили фашистские варвары для наведения "порядка". Лишив пленных даже такого рациона, фашисты заставили есть умерших и убитых сограждан»,— рассказал суду прокурор.

Вспомнили в суде и бомбардировку 23 августа 1942 года — в тот день город утратил исторический облик; число жертв измеряется десятками тысяч.

Никита Маркелов, Саратов