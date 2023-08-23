Rolling Stones анонсировала альбом в виде рекламы стекольной фирмы

Британская группа Rolling Stones анонсировала выход альбома Hackney Diamonds в виде рекламы одноименной вымышленной компании, занимающейся ремонтом стекол, сообщает The Times. Это будет их первый альбом, содержащий оригинальные композиции, со времен «A Bigger Bang», вышедшего в 2005 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка альбома

Фото: Simon Harper / X Обложка альбома

Фото: Simon Harper / X

Группа разместила рекламу на третьей странице местной газеты Hackney Gazette. В объявлении говорится, что в следующем месяце откроется новый магазин стекольной компании, а также указан номер телефона, по которому можно позвонить, чтобы узнать цены. Если набрать номер, можно услышать записанное сообщение: «Добро пожаловать в Hackney Diamonds, специализирующуюся на ремонте стекол. Не сердитесь, почините все — мы открываемся в начале сентября на Mare Street, E8. Зарегистрируйтесь для звонка на сайте www.hackneydiamonds.com».

Сайт, связанный с Universal Music, показывает читателям ту же информацию, что и в рекламе, опубликованной в Hackney Gazette. В публикации есть еще несколько отсылок к группе. В частности, вместо точки над буквой i нарисован логотип The Rolling Stines в виде языка, а в тексте рекламы упомянуты название ее песен «Satisfaction», «Gimme Shelter», «Shattered». Указанная дата основания фирмы совпадает с годом создания группы — 1962. Точная дата выхода альбома не приводится.

Лаура Кеффер