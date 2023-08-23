Против жительницы Челябинской области возбуждено дело за оправдание теракта

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области возбудили в отношении местной жительницы уголовные дела о публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Фигурантка выступала против проведения специальной военной операции РФ на Украине в социальных сетях, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

«В социальной сети она призывала к осуществлению террористической деятельности, а также оправдывала совершенный спецслужбами Украины террористический акт на Крымском мосту»,– сообщает ведомство.

Подозреваемой грозит до семи лет лишения свободы.

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