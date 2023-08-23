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Коммерсантъ FM
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Голливудские киностудии улучшили предложения сценаристам ради завершения забастовки

Голливудские студии и стриминговые сервисы сделали профсоюзу сценаристов новые предложения в надежде, что те завершат забастовку, которая привела к остановке производства фильмов и сказывается на экономике штата Калифорния многомиллиардными убытками. Как сообщает Reuters, Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP), который ведет переговоры с бастующими сценаристами от лица киностудий, внес изменения в ключевые предложения, включая выплату авторских гонораров, повышение базовых зарплат труда и использование искусственного интеллекта.

Альянс предложил Гильдии сценаристов Америки (WGA), представляющей интересы около 11 500 сценаристов, поэтапное повышение зарплаты на 12,5% в рамках трехлетнего контракта. В первый год повышение составит 5%, во второй — 4% и в третий — 3,5%. (Напомним, что WGA добивался повышения по формуле 6%–5%–5%.) Кроме того, альянс согласился не считать контент, созданный с помощью ИИ, «литературным материалом».

Для стриминговых сервисов альянс предложил ежеквартально сообщать им данные о количестве просмотров каждого шоу. Предоставления такой статистики требовали сервисы для оценки оптимального объема гонораров за просмотр контента. Размер гонорара за каждый повторный просмотр контента AMPTP предложил увеличить с $72 тыс. до $87,5 тыс. за серию в течение трех лет показов и со $124,6 тыс. до $156,9 тыс. за серию в течение 10 лет показов. Теперь ожидается ответ на эти предложения со стороны WGA. Между тем забастовка сценаристов, которая началась 2 мая, уже стала крупнейшей за последние 15 лет. В предыдущий раз — в 2007–2008 годах — сценаристы бастовали 100 дней.

Алена Миклашевская

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