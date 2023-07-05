Суд не стал преследовать вышедшего на одиночный пикет с антивоенным плакатом воронежца

Ленинский районный суд Воронежа опубликовал постановление о прекращении производства по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в отношении местного жителя Дмитрия Щербатюка, который вышел на одиночный пикет с антивоенным плакатом. Такое решение приняла судья Мария Козьякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд счел, что так как «в РФ не объявлено состояние войны», то вывод полицейских о том, что Дмитрий Щербатюк якобы «дискредитировал использование ВС РФ», основан на предположении и «какими-либо доказательствами не подтверждается». «Оснований полагать, что демонстрировавшийся плакат дискредитировал действия ВС РФ и подрывал доверие к проведению специальной военной операции, как на то указано в протоколе об административном правонарушении, не имеется. Каких-либо призывов в отношении использования ВС РФ при проведении спецоперации плакат также не содержал»,— сказано в постановлении суда.

Пикетчика, как сообщается в материалах дела, в апреле этого года «заметил» на улице в Ленинском районе полицейский, который составил в отношении него протокол об административном правонарушении по новой статье о дискредитации (ч.1. ст.20.3.3 КоАП РФ — для граждан штраф от 30 до 50 тыс. руб.). Сотрудник МВД в рамках рассмотрения дела заявил, что перед этим якобы предупредил господина Щербатюка «о совершаемом правонарушении», но тот не покинул место пикета. Однако во время рассмотрения материалов судом эта информация не подтвердилась. Судя по видеозаписи с места происшествия, гражданина сразу задержали несколько сотрудников.

На кадрах, рассмотренных судом, также было видно, что господин Щербатюк «не сопровождал свои действия какими-либо призывами и комментариями». Сам протестующий в суде сообщил, что «таким образом хотел выразить гражданскую позицию».

Алина Морозова

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