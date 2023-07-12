Полиция добилась возобновления дела против воронежца, которого суд не стал преследовать за плакат «Остановите войну»

Воронежский областной суд отменил постановление Ленинского райсуда о прекращении производства по делу местного жителя Дмитрия Щербатюка, вышедшего на одиночный пикет с плакатом «Остановите войну». Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе облсуда. Ранее закрытое административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ (ВС РФ) теперь вернули на новое рассмотрение в первую инстанцию, но другому судье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В облсуде уточнили, что такое решение было принято после апелляционной жалобы замначальника регионального главка МВД по охране общественного порядка. По данным управления, эту должность занимает Геннадий Минаков.

По материалам дела, пикетчика в апреле этого года на улице в Ленинском районе «заметил» полицейский, который составил в отношении него протокол об административном правонарушении по новой статье о дискредитации (ч.1. ст.20.3.3 КоАП РФ — для граждан штраф от 30 до 50 тыс. руб.). В рамках рассмотрения дела сотрудник МВД заявил, что перед этим якобы предупредил господина Щербатюка «о совершаемом правонарушении», но тот не покинул место пикета. Однако во время рассмотрения материалов районным судом эта информация не подтвердилась. Судя по видеозаписи с места происшествия, гражданина сразу задержали несколько сотрудников.

На рассмотренных судом кадрах также было видно, что господин Щербатюк «не сопровождал свои действия какими-либо призывами и комментариями». Сам протестующий в суде сообщил, что «таким образом хотел выразить гражданскую позицию».

В итоге районный суд счел, что так как «в РФ не объявлено состояние войны», то вывод полицейских о том, что господин Щербатюк якобы «дискредитировал использование ВС РФ», основан на предположении и «какими-либо доказательствами не подтверждается». «Оснований полагать, что демонстрировавшийся плакат дискредитировал действия ВС РФ и подрывал доверие к проведению специальной военной операции, как на то указано в протоколе об административном правонарушении, не имеется. Каких-либо призывов в отношении использования ВС РФ при проведении спецоперации плакат также не содержал»,— говорилось в отмененном постановлении районного суда, ранее прекратившего административное дело против господина Щербатюка.

Алина Морозова

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