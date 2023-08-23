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Коммерсантъ FM
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В Мекке прошел сильный шторм

В провинции Мекка в Саудовской Аравии разразился сильный шторм, порывы ветра превышают 80 км/ч. На распространяемых в соцсетях видео порывы ветра сбивают с ног местных жителей и паломников. Ураган также снес несколько рекламных щитов, металлических конструкций и мусорных баков.

Из-за шторма власти Мекки решили перевести занятия в школах, колледжах и вузах королевства в дистанционный формат, сообщают «РИА Новости». «Скорость ветров, обрушившихся на священную столицу, превысила 80 км/ч»,— написал представитель саудовского Национального метеорологического центра Хусейн аль-Кахтани в Twitter.

Лаура Кеффер

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