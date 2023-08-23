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Коммерсантъ FM
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Правительство в качестве эксперимента будет отбирать сотрудников с помощью ИИ

Правительство с 1 сентября проведет эксперимент по отбору сотрудников на госслужбу с помощью искусственного интеллекта (ИИ). На первом этапе к нему подключатся Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэкономики и подведомственные им организации. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на постановление Минцифры от 21 августа.

В рамках эксперимента задействуют платформу «Государственные кадры», созданную на базе «Гостеха». Предполагается, что платформа поможет автоматизировать процессы отбора, профессионального развития, мотивации, оценки чиновников, формирования профессиональной культуры и противодействия коррупции. Эксперимент продлится до 1 ноября 2024 года. Его целью названа апробация методов осуществления кадровой работы с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Согласно проекту постановления, к 2030 году нужно создать новую информационную HR-систему развития госслужащих, предусматривающую использование ИИ. Создание такой системы также включено в список инициатив по социально-экономическому развитию до 2030 года, утвержденный правительством еще в октябре 2021-го.

«Госкадры» станут подсистемой уже действующей Единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы. Через нее можно откликаться на вакансии, размещать резюме, проходить обучающие курсы, пояснили в Минцифры. Платформа должна помочь отследить потребности в кадровом обеспечении, выбрать кандидатов, поставить задачи, оценить их эффективность.

Лаура Кеффер

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