Экс-сотруднику «Башавтотранса» вынесли приговор за взятки

Мировой суд по Советскому району Уфы вынес приговор бывшему начальнику автоколонны Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия № 1 – филиала Государственного унитарного предприятия «Башавтотранс» 31-летнему Салавату Исламову. Он признан виновным в получении взятки (ч. 1 ст. 290 УК Р) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Салавату Исламов с 2021 по 2022 годы неоднократно получал от водителей деньги за непринятие мер дисциплинарного воздействия за допущенные нарушения трудовой дисциплины и попустительство по работе. Сумма взятки составила 18 тыс. руб.

Подсудимый признал вину. Суд назначил ему штраф в размере 180 тыс. руб. с лишением права на два года занимать определенные должности.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в начале августа прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух бывших начальников автоколонны Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия №1 (филиал ГУП «Башавтотранс») 50-летнего Игоря Фархутдинова и 37-летнего Рима Нуриахметова. В зависимости от степени и роли участия они обвиняются в получении взятки (ч.ч. 1, 2 ст. 290 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

Майя Иванова

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