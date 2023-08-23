Статс-секретарем главы прикамского минздрава стал бывший прокурор

В минувший понедельник статс-секретарем министра здравоохранения Пермского края был назначен Юрий Головин. Об этом рассказали знакомые с ситуацией источники.

Ранее карьера господина Головина была связана с органами прокуратуры. В 2009 году он возглавил управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью. Затем возглавлял отдел по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе. По данным собеседников «Ъ-Прикамье», из прокуратуры господин Головин уволился около года назад в связи с выходом на пенсию.