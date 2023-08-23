Путин на встрече с Пасечником: ситуация на линии соприкосновения стабильна

Президент России Владимир Путин провел встречу с врио главы Луганской народной реуспублики (ЛНР) Леонидом Пасечником. Во время разговора господин Путин назвал стабильной ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе. Он также призвал заниматься восстановлением экономики и социальной сферы в регионе одновременно с решением вопросов безопасности.

Владимир Путин также заявил, что, по его мнению, главные проблемы в присоединенных регионах — доходы людей и рост цен. «Есть совершенно очевидные вопросы, связанные с необходимостью восстановления жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций, ЖКХ. Но это все вопросы, что называется, житейские, я уверен, что ваша команда сможет это решить»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Господин Путин добавил, что, по его наблюдениям, в ЛНР возвращаются жители. «Я смотрю, там и возвращение у вас определенное есть. У вас такой, плюсовой, миграционный приток»,— сказал он.

В свою очередь Леонид Пасечник отметил, что обстановка в ЛНР «продолжает оставаться напряженной». «Хотя, должен отметить, что она достаточно стабильна, без каких-либо резких обострений. Напряженность, безусловно, обусловлена тем, что к части территории республики в непосредственной близости линия боевого соприкосновения»,— сказал он.

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