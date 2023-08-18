Главу ЛНР выберут тайным голосованием из трех кандидатов от президента

Народный совет Луганской народной республики (ЛНР) принял закон, который устанавливает порядок выбора главы субъекта. Президент России Владимир Путин представит трех кандидатов на пост главы ЛНР, а затем тайным голосованием региональные депутаты выберут одного из них. Об этом сообщил председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Глава ЛНР избирается депутатами НС ЛНР из числа трех кандидатов, представленных президентом РФ, а избрание главы ЛНР проводится тайным голосованием»,— говорится в сообщении в Telegram-канале народного совета республики.

Согласно конституции ЛНР, принятой 18 мая 2014 года, регион представляет собой унитарную республику президентского типа. Глава республики должен был избираться прямым голосованием. Он также занимал пост главы исполнительной власти.

Первым главой ЛНР был Валерий Болотов. Он умер в 2017 году. Жена Валерия Болотова считает, что ее мужа отравили. По ее словам, перед смертью он жаловался на резкое ухудшение самочувствия после чашки кофе, выпитой накануне в компании двух мужчин на встрече в спорт-баре «Красная машина» в здании Ледового дворца ЦСКА. После смерти Валерия Болотова на его пост был избран Леонид Пасечник, который руководит республикой до сих пор. После вхождения республики в состав России Владимир Путин назначил господина Пасечника врио главы.

Выборы пройдут в единый день голосования, 10 сентября. Глава Центризбиркома Элла Памфилова говорила, что из-за угрозы безопасности выборы в отдельных районах присоединенных к России субъектов могут отложить в последний момент.

Анастасия Ларина