Оценщикам стирают границы

Минэкономики готовит нормативную базу для оценочной деятельности в рамках запланированного на 1 января 2025 года перехода к единому рынку услуг ЕАЭС. Разработанный ведомством законопроект устанавливает условия допуска российских оценщиков к работе в государствах ЕАЭС и регулирует деятельность специалистов из других стран союза на отечественном рынке. Эксперты полагают, что лучшее понимание стоимости активов в странах ЕАЭС сможет простимулировать взаимные инвестиции. Сами же оценщики видят риски проникновения на рынок РФ оценочных компаний, стандарты работы которых будут существенно ниже российских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с разработанным Минэкономики проектом поправок к закону «Об оценочной деятельности». Единый рынок услуг, в том числе по оценке имущества в странах ЕАЭС, должен заработать с 1 января 2025 года — при условии имплементации странами «пятерки» общих подходов к нему. Законопроект Минэкономики определяет условия допуска российских оценщиков и оценочных компаний к работе на территории государств ЕАЭС, а также особенности регулирования деятельности таких организаций из других стран союза в РФ.

Общий подход к условиям осуществления оценочной деятельности в ЕАЭС был одобрен на заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2021 года. Он, в частности, гарантировал недискриминационный контроль за работой «чужих» оценщиков. Санкции в отношении РФ добавили актуальности сотрудничеству в рамках союза — по словам главы РСПП Александра Шохина (см. “Ъ” от 8 июня), взаимное признание процедур оценки — это одна из возможных мер устранения барьеров для доступа на рынки стран ЕАЭС.

Согласно поправкам, работать на едином рынке сможет оценщик, имеющий профессиональную квалификацию и необходимое разрешение, признанные на территории всего союза. При этом оказывать услуги можно только в отношении объектов, содержащихся в сопоставительном перечне (его согласовывают и утверждают государства ЕАЭС). Сведения об оценщике, желающем работать в другой стране—участнице союза, должны быть включены в реестр поставщиков услуг — списки формируют органы страны регистрации оценщика. Компании из других стран союза смогут заключать соглашения с саморегулируемыми организациями (СРО) оценщиков на проведение проверки их работы и вступать в эти объединения.

Член Совета по оценочной деятельности при Минэкономики Антон Вовк отмечает, что проект больше касается организации работы оценщиков, а не правил оценки. «Другой вопрос, что, возможно, благодаря российским оценщикам мы лучше будем понимать стоимость активов, например, в Казахстане, и это может простимулировать инвестиции»,— говорит он. Для банков как потребителей оценочных услуг важно расширение конкуренции на этом рынке и поддержание необходимого уровня их качества, отмечает председатель комитета по залогам и оценке Ассоциации банков России Виктор Рослов. «На сегодняшний день достаточно хорошо отработаны механизмы контроля качества отчетов на уровне СРО оценщиков и взаимодействие потребителей с СРО, в связи с чем целесообразно использовать эту практику и для контроля деятельности оценщиков других государств»,— говорит он.

Сами оценщики к законопроекту отнеслись несколько настороженно. Президент СРО «Союз "Федерация специалистов оценщиков"» Максим Скатов отмечает, что для вступления в члены СРО услугодатель должен предоставить выписку из реестра поставщиков, полученную в стране его регистрации, то есть таким оценщикам не нужно соответствовать требованиям РФ. «Это создает дискриминационные условия для российских оценщиков—членов СРО, которые каждые три года обязаны сдавать квалификационный экзамен,— говорит Максим Скатов.— Возникают риски наводнить рынок оценочными компаниями, стандарты работы которых будут существенно ниже отечественных».

Венера Петрова