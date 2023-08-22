Мурашко: 13 компаний получили разрешение на тесты препаратов от гепатита С

Разрешение на проведение клинических исследований лекарств для лечения гепатита С получили 13 компаний в России. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Сегодня 13 компаний получили разрешение на проведение клинических исследований. Две компании сейчас проходят экспертизу, и ждем решения совета этического комитета для выдачи разрешения на клинические исследования»,— сказал господин Мурашко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с президентом России Владимиром Путиным.

Михаил Мурашко также сообщил, что российские компании готовы давать скидки в 20-30% на препараты для лечения гепатита С в рамках централизации и роста объема закупок. По его словам, также система финансирования была разделена по каждому случаю, что позволило увиличить число пациентов, получивших лечение от гепатита С, на 35%.

Накануне «Ъ» писал, что американский фармпроизводитель MSD предупредил Минздрав РФ и Росздравнадзор о прекращении поставок зепатира в Россию. По данным «Ъ», компания уже уведомила российских партнеров об изменениях в торговой политике, но речь не идет о мгновенной остановке экспорта. Решение не повлияет на запланированные в 2024 году поставки.

«Зепатир» входит в тройку наиболее популярных схем лечения гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых. В прошлом году его доля в оплаченных государством закупках соответствующих препаратов составила 19%, в первом полугодии 2023 года — 18%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Фармрынок впадает в гепатию».

Олеся Павленко