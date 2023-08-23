Денег на трубы много не бывает

В заксобрании Нижегородской области обсудили подготовку многоквартирных домов к отопительному сезону. Она идет в графике, особенно были отмечены успехи АО «Теплоэнерго» в Нижнем Новгороде. Городская теплоснабжающая компания превысила нормативы по замене тепловых сетей, в этом году поставив планку более 115 км и получив большую часть субсидий из Фонда развития территорий. Однако коммунисты считают, что региону дали явно недостаточно денег: Нижегородская область в прошлом году просила 80 млрд руб. на реновацию теплового хозяйства, а получила лишь 3 млрд руб. из запрошенного объема. Впрочем, готовых проектов на модернизацию объемом в десятки миллиардов у региона пока не видно, считают в профильном комитете заксобрания.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет заксобрания по ЖКХ обобщил сводную информацию о текущей подготовке Нижегородской области к отопительному сезону 2023–2024 годов. Сейчас около 75% инженерных коммуникаций и свыше 70% жилого фонда признаны готовыми к пуску тепла. Заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Владислав Супернак заметил, что процент готовности к предстоящему отопительному сезону котельных и других тепловых источников несколько выше по сравнению с августом прошлого года.

«Традиционно более низкие тем­пы оформления паспортов готовности к зиме у многоквартирных домов, находящихся в управлении ТСЖ и ЖСК. Мы проверили около двух тысяч паспортов готовности и осмотрели 759 домов. Было выявлено 333 нарушения, домо­управляющим компаниям выдано 53 предостережения», — доложила заместитель руководителя Госжил­инспекции Дина Анкудимова. Среди отстающих муниципалитетов она назвала Гагинский округ, где текущая готовность к зиме составила всего 13%, Большеболдинский, Варнавинский и Семеновский округа (от 45% до 57% готовности), а также Сормовский и Советский районы Нижнего Новгорода (около 60%). Представители нижегородского Фонда капремонта МКД пообещали, что к 1 октября в регионе будет полностью завершен ремонт крыш. Отстающих подрядчиков фонд начал торопить совместно с районными прокурорами, возлагая на последних большие надежды.

Впрочем, заслушать отстающих не позвали. Из всех организаций ЖКХ отчитаться в заксобрание пригласили гендиректора АО «Теплоэнерго» Илью Халтурина — теплоснабжающая компания Нижнего Новгорода на фоне остальных выглядит наиболее успешно. За минувшую пятилетку «Теплоэнерго» на четверть снизило количество обслуживаемых ветхих тепловых сетей и подготовилось к масштабной концессии с инвестициями более 40 млрд руб. в горизонте 25 лет. Господин Халтурин рассказал, что в этом году у них рекордный объем замены тепловых сетей — более 115 км, или 6,7% от их общей протяженности. Годовым нормативом перекладки сетей считается 5%, но в «Теплоэнерго» не только его превысили, но и пообещали дополнительно увеличить объемы реконструкции и ремонтов за счет средств первого транша в 681 млн руб., полученного из Фонда развития территорий (ФРТ) плюсом к собственной инвестпрограмме объемом 4,6 млрд руб. «Вы просто молодцы!» — не удержался от похвалы председатель комитета Владимир Беспалов в адрес «Теплоэнерго». Фракция КПРФ, напротив, особо позитивных перспектив не увидела. Лидер фракции Владислав Егоров заметил, что по программе модернизации коммунальных сетей Нижегородская область получила из федерального бюджета лишь 3 млрд руб. на пять лет, хотя региональное правительство запрашивало 80 млрд руб. из ФРТ. «Какими вы видите пути решения этого вопроса? Не столкнется ли область с коллапсом коммунальной системы через несколько лет?» — спросил глава фракции КПРФ. Илья Халтурин сослался на то, что как регулируемая организация они опираются только на свою тарифную выручку и допсубсидии с кредитами. Поскольку сверхнормативно повышать нижегородцам тарифы нельзя, в «Теплоэнерго» активно ищут и находят источники внутренней экономии и рассчитали долгосрочные инвестиции по концессии с городом и областью. В КПРФ считают, что у государства «нет ясного видения, как действовать в условиях прогрессирующей ветхости сетей», а без резкого увеличения федерального финансирования муниципалитеты в перспективе сами не справятся. «Кто несет ответственность за то, что мы к каждой зиме готовимся как к фронтовой схватке? Фракция считает необходимым обратиться в правительство РФ, чтобы пересмотреть условия софинансирования программы модернизации сетей», — пообещал Владислав Егоров.

Говоря о неудовлетворенном региональном запросе в объеме 80 млрд руб, глава комитета Владимир Беспалов заметил, что в правительстве оценивали готовность представленных проектов в сфере ЖКХ. «То, что региону была выделена сумма значительно меньшая, не говорит о том, что у нас все плохо. Были учтены наиболее приоритетные проекты ЖКХ в высокой степени проработки — они и получили финансирование. Если мы говорим о десятках миллиардов рублей, они должны быть эффективно использованы. А у нас некоторым ресурсоснабжающим организациям еще нужно подтягивать свои компетенции, чтбы претендовать на финансирование ФРТ», — заметил депутат. По его мнению, определенный импульс развитию может задать газификация северных округов Нижегородской области к 2026 году, однако главам уже сейчас стоит корректировать муниципальные схемы теплоснабжения с учетом перехода тепловых источников на газ.

Иван Сергеев