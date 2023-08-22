Умер Тото Кутуньо

Умер итальянский певец и композитор Тото Кутуньо, сообщает агентство ANSA. Ему было 80 лет. Как сообщил агентству менеджер, певец умер в больнице Сан-Раффаэле в Милане после продолжительной болезни, которая прогрессировала в последние месяцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Музыкальная карьера Тото Кутуньо началась в 1970-х. На его мелодии были написаны тексты французских песен «Et si tu n’existais pas», «Salut» и «L’t indien». С одной из самых известных своих песен — «L’italiano» — он выступил в 1983 году на фестивале в Сан-Ремо.

За свою карьеру он поработал с Джо Дассен, Далидой, Ricchi e Poveri, Адриано Челентано. Для альбома последнего написал композиции в 2016-ом. С января 2019-го был членом жюри итальянской передачи Ora o mai pi.

Лусине Баласян