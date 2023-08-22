Делегация Минобороны во главе с Евкуровым прибыла с визитом в Ливию

В Ливию прибыла делегация Министерства обороны России во главе с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым. Это первый официальный визит российской военной делегации в североафриканскую страну.

«В ходе визита планируется обсуждение перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, а также других вопросов совместных действий»,— сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Сколько продлится визит, начавшийся 22 августа, не уточняется.

Как сообщает министерство, делегация прибыла в Ливию по приглашению командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

Ранее ливийский военачальник неоднократно приезжал в Москву на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу, в ходе одной из встреч с ним была достигнута договоренность о проведении российско-ливийских переговоров по визиту представителей военного ведомства РФ в Ливию.

Александр Кислов